Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.17

NAYPYIDAW (dpa) - Die Einigung zwischen Myanmar und Bangladesch über die Rückführung der Rohingya-Flüchtlinge ist von beiden Seiten bestätigt worden.

In Myanmars Hauptstadt Naypyidaw unterzeichneten Vertreter beider Länder am Donnerstag eine Vereinbarung über die Rückkehr Vertriebener aus Myanmars Bundesstaat Rakhine, wie das Büro von Myanmars Regierungschefin Aung San Suu Kyi sowie Bangladeschs Außenministerium übereinstimmend mitteilten. Aus Rakhine waren seit Ende August mehr als 600.000 Angehörige der verfolgten muslimischen Minderheit der Rohingya vor Gewalt durch das Militär in das Nachbarland Bangladesch geflohen..