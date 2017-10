Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.17

COX'S BAZAR (dpa) - Beim Kentern eines Bootes mit Rohingya-Flüchtlingen sind im Grenzfluss Naf zwischen Myanmar und Bangladesch mindestens zwölf Menschen umgekommen, darunter viele Kinder. 15 Passagiere konnten gerettet werden, zahlreiche weitere wurden vermisst, wie ein Sprecher der örtlichen Behörden am Montag mitteilte.

Das Boot hatte demnach rund 50 Menschen an Bord, als es in der Nacht an der Mündung des Flusses in den Golf von Bengalen sank. Seit Ende August sind nach UN-Angaben mehr als 500.000 Rohingya aus Myanmar in das überwiegend muslimische Nachbarland geflohen.