Von: Michael Lenz | 24.11.17

YANGON/DHAKA: Insgesamt 36.673 Waisenkinder leben in den Flüchtlingslager der muslimischen Rohingya in Cox’s Bazar in Bangladesch. 12,5 Prozent der Waisen hätten noch keine Unterkunft, hieß es laut Statistik des Sozialministeriums in Dhaka.

Fast 66 Prozent der insgesamt 340.000 Kinder unter den 630.000 Flüchtlingen lebten mit ihren Müttern oder anderen Erwachsenen. Die Väter würden vermisst. Nach Angaben von UNICEF fehlt es in den Lagern an ausreichender Versorgung mit Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und medizinischer Versorgung. Hilfsorganisationen sind dabei Kindergärten, Schulen und Spielplätze in den Lagern einzurichten.