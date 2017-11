Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.17

Foto: The Nation

YALA: Der weithin bekannte Rockstar Artiwara „Toon“ Kongmalai von der Gruppe Bodyslam hat sich am Mittwoch auf den 2.191 Kilometer langen Weg gemacht, von Betong in der südlichen Provinz Yala nach Mae Sai in der nördlichen Provinz Chiang Rai.

Auf diesem Benefizlauf hofft der Musiker 700.000 Baht für elf Hospitäler einzusammeln. Mit diesen Geldern sollen die Krankenhäuser Yala Hospital, Surat Thani Hospital, Ratchaburi Hospital, Chao Phraya Yommarat Hospital, Saraburi Hospital, Chiang Rai Prachanukroh Hospital, Nan Hospital, Phramongkutklao Hospital, Chao Phya Abhaibhubejhr Hospital, Khon Kaen Hospital und Nakornping Hospital ihre technische Ausstattung verbessern. „Toon“ hat bereits den Betrag 300.000 Baht erreicht. Bei dem Lauf will er nach 55 Tagen sein Ziel am 25. Dezember erreichen. Immer wieder wollen ihn Tausende Fans begleiten.