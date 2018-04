Roboter ersetzen drei Millionen Arbeiter

Von: Redaktion DER FARANG | 11.04.18

BANGKOK: Thailand 4.0 und der damit verbundene Einsatz von Robotern werden im nächsten Jahrzehnt zur Entlassung von drei Millionen Beschäftigten führen.

Das sagt die Staatsbank voraus. Die meisten Arbeitsplätze werden im verarbeitenden Gewerbe wegfallen, zudem werden Kassierer durch Automation ersetzt. In der thailändischen Industrie kommen derzeit 45 Roboter auf 10.000 Arbeiter, während es in Südkorea 631, in Singapur 488, in Japan 303 und in Taiwan 177 sind.