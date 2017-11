Von: Redaktion DER FARANG | 17.11.17

KHAO LAK: In der besonders bei Deutschen beliebten südlichen Urlaubsprovinz Khao Lak hat der Robinson Club eröffnet.

Der deutsche Reiseveranstalter TUI AG und das thailändische Unternehmen Vitya Holding Co. haben 350 Millionen Baht in den Umbau des Resorts investiert, das erst als Le Meridien (Starwood) und später als Pullman (Accor Hotels) Touristen beherbergte. Khao Laks Robinson Club ist mit 280.000 Quadratmetern der größte. Gäste werden in 320 Zimmern bei 15 unterschiedlichen Kategorien übernachten. Für Geschäftsführer Mike Schwanke ist sein Club das Flaggschiff von TUI. Nur der Robinson Club in der Türkei und einer in Spanien könnten in Größe und Umgebung mit dem thailändischen mithalten. Während der Hochsaison waren die Zimmer in den Resorts Le Meridien und Pullmann zu 60 Prozent mit deutschen Gästen belegt. Ein ähnliches Ergebnis erwartet Schwanke, der seinen Club mit Sport- und Unterhaltungsangeboten aber in ganz Asien bewerben will.