Von: Björn Jahner | 24.12.17

PATTAYA: Mit einer pompösen Feier wurde am 9. Dezember das neueste Condominium-Projekt Pattayas – Riviera Wongamat – offiziell eröffnet.

Riviera-Chef Winston Gale (M.) wurde bei den Thailand Property Awards 2017 mit sieben Auszeichnungen geehrt.

​Da für diesen besonderen Anlass die Beleuchtung fast aller 979 Units eingeschaltet wurde, erstrahlten die beiden Wohntürme der gleichnamigen Riviera Group an diesem Abend in ganz besonderem Glanz, die dem heißbegehrten Immobilienstandort im Norden der Stadt zweifellos ein neues Gesicht verleihen. Die geladenen Gäste, darunter zumeist Käufer, Investoren und Verkaufsagenten, erfreuten sich an einem unterhaltsamen Rahmenprogramm mit Livemusik und Verlosung sowie üppigem Open-Air-Buffet, das von frischen Austern bis hin zu importierten Käsespezialitäten alles bot, was das Feinschmeckerherz begehrt. Freuen durfte sich auch Riviera-Chef Winston Gale, der bei den 12. Thailand Property Awards gleich sieben Auszeichnungen mit nach Hause nehmen durfte. So erzielte The Riviera Wongamat unter anderem den prestigeträchtigen Titel „Best High-End Condominium Development 2017“.