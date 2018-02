Written by: Redaktion DER FARANG | 03/02/2018

BERN (dpa) - Die Schweizer Armee muss wegen Rissen in der Landeklappe mehrere ihrer 30 F/A-18-Hornet-Kampfjets vorerst am Boden lassen. Bei einer Überprüfung seien an drei von 22 Maschinen Risse entdeckt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag in Bern mit.

Es hatte die Tests angeordnet, nachdem Anfang der Woche bei einem der Abfangjäger ein Bruch in einem Befestigungsscharnier der Landeklappe aufgetreten war. Die beschädigten ein- und zweisitzigen Maschinen wurden vorerst aus dem Verkehr gezogen. 19 Maschinen seien nach der Überprüfung wieder im Einsatz, sagte ein Sprecher. Bei sieben Maschinen stehe die Prüfung noch an. Die Risse seien mit bloßem Auge nicht zu sehen und mit einem Spezialverfahren entdeckt worden.

Noch sei unklar, ob Bauteile ersetzt werden müssten, wie viel das kosten würde und wann die Maschinen wieder fliegen könnten. Die Abfangjäger wurden vom zu Boeing gehörenden US-Unternehmen McDonnell Douglas hergestellt. Sie sind seit 1997 in der Schweiz im Einsatz.