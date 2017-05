CHUMPHON: Erneut ist der Polizei ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen. In Chumphon ging den Ermittlern am Dienstag ein Zementtransporter ins Netz, in dessen Zementtank über zwei Millionen Methamphetamin-Tabletten, „Yaba“ genannt“, versteckt waren. Sowohl der 48-jährige Fahrer als auch sein Mitfahrer unbekannten Alters wurden festgenommen.

Vor dem Zugriff hatte die Polizei Hinweise von einem Informanten erhalten, dass Schmuggler probieren würden, eine große Menge Rauschgift aus dem Norden in den Süden mit einem Zementtransporter zu bringen.

Das Rauschgift war im Zementtank des LKWs versteckt.

Alle Kontrollpunkte auf der Südroute wurden in Alarmbereitschaft versetzt und angewiesen, nach einem Zementtransporter aus dem Norden Ausschau zu halten. Am 13. Mai entdeckten die Fahnder schließlich einen Zement-LKW mit Kennzeichen aus den Nordprovinzen und nahmen die Verfolgung auf.

In einer verdeckten Ermittlung verfolgten sie das Fahrzeug bis in den Süden, so erschien es den Beamten durchaus außergewöhnlich, dass Zement aus dem Norden in den Süden transportiert wird.

Als der LKW einen Checkpoint im Pathiew-Distrikt in der Südprovinz Chumphon erreichte, probierte der Fahrer diesen zu umfahren, indem er auf ein Tankstellengelände abbog. Daraufhin erfolgte der Zugriff der Zivilfahnder. Bei der Durchsuchung des Trucks stießen die Beamten im Zementtank auf 2,2 Millionen Yaba-Pillen.

Fahrer und Beifahrer waren geständig und sagten aus, dass ihnen 500.000 Baht pro Kopf in Aussicht gestellt wurden, wenn sie die Drogen vom Distrikt Fang in Chiang Mai zu einem Kunden in Hat Yai in der Provinz Songkhla liefern würden. Beide wurden umgehend festgenommen.