Von: Redaktion DER FARANG | 26.09.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Mit Spannung wird am Mittwoch die Urteilsverkündung des Obersten Gerichts für Straftaten von Politikern gegen die aus Thailand geflüchtete ehemalige Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra erwartet.

Yingluck wird vorgeworfen, während ihrer Amtszeit beim Reisförderprogramm Korruption und Unregelmäßigkeiten ihrer Regierung geduldet zu haben. Sollten die Richter sie für schuldig befinden, kann sie zu einer Haft bis zu zehn Jahren verurteilt werden. Die Angeklagte hatte zwei Tage vor der für den 25. August geplanten Urteilsverlesung das Land verlassen.

Während am 25. August Tausende Anhänger vergeblich auf die Ankunft ihrer politischen Führungsperson warteten, rechnen die Sicherheitsdienste am Mittwoch nur mit 300 bis 400 Frauen und Männer. Die städtische Polizei will mit zwei Kompanien vor dem Gerichtsgebäude und den Zufahrtsstraßen die Ordnung aufrechterhalten. Polizisten werden 20 bis 30 Meter vor dem Gericht metallene Gitter als Absperrung aufstellen. Im Gerichtssaal dürfen nur etwa 100 Personen die Urteilsverkündung verfolgen.