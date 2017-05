Von: Redaktion DER FARANG | 12.05.17

GENF (dpa) - Der Schweizer Uhren- und Schmuckkonzern Richemont hat im vergangenen Jahr unter einer rückläufigen Uhren-Nachfrage gelitten.

Umsatz und Gewinn gingen kräftig zurück. Die Erlöse sanken im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 um 4 Prozent auf rund 10,65 Milliarden Euro, wie der Konzern am Freitag in Genf mitteilte. Der Gewinn sackte rein optisch stark um 46 Prozent auf 1,21 Milliarden Euro ab. Ein Jahr zuvor hatte indes ein außerordentlicher Gewinn aus der Auslagerung des Onlineportals Net-a-Porter und der Zusammenführung mit dem italienischen Modehändler Yoox das Konzernergebnis stark aufgebläht. Die Dividende soll um 6 Prozent auf 1,80 Schweizer Franken je Aktie steigen. Analysten hatten dies im Schnitt in etwa erwartet..