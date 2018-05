Von: Redaktion DER FARANG | 19.05.18

Foto: The Thaiger

PHUKET: Behörden planen für die fünf Andamanensee-Provinzen Phuket, Krabi, Phang-nga, Ranong und Trang ein Seenotrettungszentrum.

Das Zentrum soll besser und schneller für Notfälle gerüstet sein. Denn in den letzten beiden Jahren sind in der Andamanensee 159 Touristen umgekommen, weitere 226 Menschen erlitten Verletzungen. Die meisten ertranken, an zweiter Stelle folgen Opfer von gekenterten Schiffen oder von anderen Bootsunfällen. Laut dem Gouverneur von Phuket, Noraphat Plotthong, soll das Rettungszentrum mit erfahrenen Polizisten und Marinesoldaten, moderner Ausrüstung, Patrouillenbooten sowie Drohnen und Hubschraubern ausgestattet werden.