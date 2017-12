Von: Redaktion DER FARANG | 09.12.17

NAKHON SAWAN: Rettungstrupps haben den Mann gefunden, der am späten Donnerstagabend mit einem Restaurant in den Fluss Chao Praya fiel.

Die Leiche wurde am Freitagnachmittag in den Trümmern des Hauses entdeckt. Das Restaurant Tor Rung im Bezirk Phayuha Khiri rutschte gegen 22 Uhr in den Fluss, eine Stunde später brach das benachbarte Haus mit Nebenräumen zusammen. Seither wurde der jüngere Bruder des Hausbesitzers vermisst. Der 59-Jährige hatte sich im hinteren Teil des Restaurants aufgehalten. Nach Angaben des Hauseigentümers hat seine Familie über 30 Jahre am Ufer des Flusses Chao Phraya gewohnt. Die Immobilien hätten zwar Risse gehabt, doch niemand hätte damit gerechnet, dass beide Gebäude in den Fluss fielen. Noch in der Nacht hatte die Suche nach dem vermissten Mann begonnen, sie wurde aber gegen 3.20 Uhr eingestellt und am Freitagmorgen wieder aufgenommen. Aus Sicherheitsgründen hat die Bezirksverwaltung die Evakuierung von fünf Häusern am Fluss angeordnet.