Von: Redaktion DER FARANG | 19.05.18

Auch am Samstag blieb der San-Bernardino-Tunnel gesperrt. Foto: epa/Gian Ehrenzeller

GÖSCHENEN (dpa) - Der Brand eines deutschen Reisebusses in einem Alpentunnel hat am Pfingstwochenende die Verkehrslage in der Schweiz verschärft.

Auch am Tag nach dem Feuer blieb der San-Bernardino-Tunnel gesperrt, berichtete der Verkehrsclub TCS am Samstag. Deshalb wichen die Reisenden auf die Gotthard-Route aus, wo sich ein Stau von 21 Kilometern bildete.

Im San-Bernardino-Tunnel war am Freitag ein Bus aus Bayern in Brand geraten. Alle 20 Passagiere sowie die Reiseleitung und der Fahrer konnten sich in Sicherheit bringen. Zwei Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen. Der Tunnel verbindet die Ostschweiz mit der Alpensüdseite im Tessin. Wegen Reparaturarbeiten könnte der Tunnel das ganze Pfingstwochenende geschlossen bleiben, berichtete die Nachrichtenagentur SDA.