Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.17

BANGKOK: Nach wochenlangen Ermittlungen glaubt das Narcotics Suppression Bureau (NSB) ausreichend Beweise zu haben, um den Rennfahrer Akarakit „Benz Razing“ Worarojchroendet der Geldwäsche und Mitgliedschaft in einem Drogennetzwerk anzuklagen.

Die Spezialeinheit der Polizei hat den 30-Jährigen für den heutigen Montag zur Vernehmung vorgeladen. Der Ehemann der Filmschauspielerin Napapa „Patt“ Tantrakul besitzt einen Lamborghini, den Akararit nach Einschätzung der Ermittler nicht von seinem Einkommen hat finanzieren können. Der Rennfahrer betreibt ein Geschäft für Autoaccessoires. Er soll das Geld für den Fahrzeugkauf vom laotischen Drogenboss Xaysana Keopimpha erhalten haben. Der 42-Jährige war vor Wochen mit Mitgliedern seiner Bande auf dem Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi verhaftet worden.

Akarakit bestreitet verhement, mit Drogengeldern den Lamborghini erworben zu haben, er will den Drogenboss nicht kennen und sei auch nicht in dessen Netzwerk involviert gewesen. Für den Autokauf will er von dem verhafteten Natthaphol Nakkham, einem mutmaßlichen Mitglied des Drogennetzwerks, sechs Millionen Baht geliehen und diesen Betrag teilweise bereits wieder zurückgezahlt haben.

Die Polizei hat recherchiert, dass Natthaphol jeden Monat 300.000 Baht auf das Konto des Rennfahrers eingezahlt hat. Das NSB hat inzwischen den Lamborghini, zwei schwere Motorräder und Bankkonten von „Benz Racing“ im Gesamtwert von 17 Millionen Baht beschlagnahmt.