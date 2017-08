Grandioser Sonnenuntergang am White Sand Beach.

• Wer hätte gedacht, dass Koh Changs südlichster Strand mal eine derartige Popularität erfahren würde? Denn hier schwappen die Meeresfluten stets nur reichlich trübe und auch das flächendeckende Riffgeröll lässt kaum Badefreuden aufkeimen… Doch der am Ende der Ringstraße liegende Klong Kloi Beach ist angesagt und keineswegs billig, wie nichtzuletzt das Chivapuri Beach Resort (www.chivapuriresort.com) mit bis zu 8.000 Baht teuren Boutique-Zimmern beweisen dürfte. Bei den Restaurants und Strandbars indes dominiert farbenfrohes Freak-Flair, während die Gäste dem populären Lonely Beach entlaufen zu sein scheinen. Sie residieren in den neuen Billig-Herbergen des Hinterlands – wie in den sieben beliebten, relaxten Yak Bungalows (auf Facebook, 600 Baht), während hinten an der Klong Kloi Lagune weitere Resorts im Bau sind.

