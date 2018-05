PATTAYA: Die Touristenpolizei hat einen chinesischen Reiseleiter festgenommen, der Urlauber aus China bedroht und erpresst hat.

Das Video von dem Vorfall wurde in der Volksrepublik mehr als drei Millionen Mal geteilt und hat Thailand ein schlechtes Image als Reiseland eingebracht. Auf dem Video soll zu sehen sein, wie der Reiseleiter Urlauber zwang, in von ihm ausgesuchten Geschäften einzukaufen. Der Chinese forderte von den Touristen Geld und warnte sie, sollten sie der Aufforderung nicht nachkommen, könnten sie am nächsten Tag den Bus nicht mehr besteigen. Der Reiseleiter arbeitete für die Chinese-Thai Tour Company (TYT), die Chinesen nach Bangkok, Rayong und Pattaya bringt. Der Reiseleiter wurde wegen illegaler Tätigkeit angeklagt, die Agentur TYT weil sie das Image des thailändischen Tourismus´ beschädigt hat.