PHUKET: Um ihrem Unmut über den unfairen Wettbewerb im Tourismusgeschäft Nachdruck zu verleihen, suchten 50 Mitglieder der Andaman Tour Guide Association (Phuket, Phang Nga, Krabi) kürzlich die Provinzverwaltung auf, um Phukets Gouverneur Chokchai Dejamornthan eine Petition zu überreichen, in der sie ihn aufforderten, gegen schwarze Schafe der Reiseleiterzunft vorzugehen.

„Wir verfügen über alle Lizenzen, um als Reiseleiter zu arbeiten, doch werden immer noch festgenommen, wenn wir außerhalb der zulässigen Gebiete arbeiten oder Jobs einer „falschen Kategorie“ ausführen, während Tour Guides ohne Lizenz laufen gelassen und nicht festgenommen werden“, beschwerte sich der Anführer des Protests Krit Thepbamrung.



Auch die Mitglieder der Andaman Bus Association schlossen sich dem Protest an und klagten über ähnliche Probleme. „Wir haben seit mehreren Monaten keine Arbeit mehr, da Reiseanbieter Busse und Fahrer aus den Nordprovinzen einsetzen, wo sie billiger sind“, lamentierte der Anführer der Vereinigung Chanawee Eaktiewsakun. Während die Fahrer seines Zusammenschlusses 18.000 Baht für eine sechstägige Arbeitswoche verlangen, würden Fahrer aus anderen Provinzen nur 14.000 Baht in Rechnung stellen. „Wir zählen 1.000 Mitglieder in der Andaman Bus Association, aber wir haben jetzt keine Einnahmen mehr. Die Regierung sollte sich dem Problem annehmen und uns helfen“, forderte er.



Die Vertreter der Provinzverwaltung versicherten den Protestlern, die Probleme mit dem Amt für Landtransport sowie allen relevanten Behörden zu besprechen, um eine für alle Parteien tragbare Lösung zu finden.