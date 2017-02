Von: Redaktion DER FARANG | 10.02.17

CHIANG MAI: Bei Untersuchung des Reisebusses, in dem mehrere ausländische Touristen vor Tagen um Bargeld in Höhe von nahezu 90.000 Baht in ausländischen Währungen beraubt wurden, entdeckten Mitarbeiter der Transportbehörde einen Geheimgang.

Durch diesen Gang, der hinter dem Sitz des Fahrers begann, krochen Diebe zum Gepäck der Fahrgäste und durchsuchten es nach Bargeld und Wertgegenständen. Der Bus hat umgehend mit roter Farbe einen warnenden Hinweis erhalten und darf nicht mehr eingesetzt werden. Die Polizei ermittelt gegen das Busunternehmen, der Fahrer darf drei Jahre lang keinen Bus mehr lenken. Bei der Inspektion wurde weiter festgestellt, dass die Motornummer verändert worden war. Die Ausländer, nach der „Thai News Agency“ drei Brasilianer und ein Israeli, hatten die Tickets für ihre Busfahrt von Banglamphu in Bangkok nach Chiang Mai an der Khao San Road erstanden.