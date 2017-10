Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.17

Ein Lob erreichte die Redaktion:

Sehr geehrte Redaktion, ich möchte mich für die vielen Reiseartikel und Reportagen bedanken, die Sie in Ihrem Magazin regelmäßig veröffentlichen. Die Artikel machen richtig Lust zum Reisen und ich habe auch schon viele Ziele besucht, die Sie vorgestellt haben. Als nächstes möchte ich die Provinz Nakhon Phanom besuchen, die Sie in der Ausgabe FA20/2017 vorgestellt haben. Ich hoffe, dass Sie auch in Zukunft viele weitere Reise-Reportagen veröffentlichen, denn dadurch heben Sie sich von anderen deutschsprachigen Publikationen in Thailand ab.

Olaf Blaumüller, Pattaya

Anm. d. Redaktion: Sehr geehrter Herr Blaumüller, vielen Dank für Ihr Lob, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird, freut uns sehr. Da wir einen sehr reiselustigen Redaktionsleiter haben, dürfen Sie sich auch in Zukunft auf viele Reise-Reportagen freuen.