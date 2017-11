Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.17

DAMASKUS (dpa) - Syriens Regierungsvertreter werden voraussichtlich mit einem Tag Verspätung zu den neuen Friedensgesprächen in Genf kommen. Das Außenministerium in Damaskus habe der Delegation mitgeteilt, sich für eine Reise in die Schweiz am Mittwoch vorzubereiten, hieß es am Dienstag aus regierungsnahen Kreisen. Mit UN-Sondervermittler Staffan de Mistura sei vereinbart worden, dass die Regierungsvertreter nur am Freitag an den Gesprächen teilnehmen.

Die achte Runde der Genfer Syriengespräche soll an diesem Dienstag beginnen. Ziel ist es, eine politische Lösung für den fast siebenjährigen Bürgerkrieg zu finden. Alle Verhandlungen in der Schweiz blieben bisher ohne Annäherung. Die Opposition warf der Regierung vor, die Gespräche verschleppen zu wollen. Am Montag hatte es aus Kreisen der Regierungsdelegation geheißen, diese werde erst nach einer Einigung auf die Tagesordnung nach Genf reisen.