Regierungsgegner rufen zur Protestkundgebung auf

Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.18

BANGKOK: Das Internal Security Operations Command (Isoc) bereitet sich auf die von Regierungsgegnern für den kommenden Samstag, 5. Mai, geplante Demonstration auf dem Campus Tha Prachan der Thammasat-Universität vor.

Zur Prostestkundgebung aufgerufen haben die Anti-Coup Democracy Restoration Group (DRG) und das Start Up People. Der stellvertretende Ministerpräsident Prawit Wongsuwan hat das Militär zur Zusammenarbeit mit dem Justizministerium aufgerufen. Einsätze des Militärs müssten die Prinzipien der Menschenrechte beachten. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, Soldaten würden ausreichend in den Kasernen für Einsätze bereitstehen, sollten die Demonstration aus dem Ruder laufen. Die Regierung vertraue darauf, dass die Protestkundgebung friedlich verlaufe. DRG-Anführer Rangsiman pocht auf das Recht zu Protesten. In den letzten Wochen hatten Regierungsgegner bereits mehrfach eine Parlamentswahl noch in diesem Jahr und die Rückkehr zur Demokratie gefordert. Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha sagte erneut, die Wahlen könnten nicht früher als im Februar kommenden Jahres angesetzt werden, weil mehrere organische Gesetze zu den Wahlen noch in Kraft gesetzt werden müssten.