Regierungschef: Bulgarien möchte nicht EU-Hinterhof werden

Von: Redaktion DER FARANG | 03.03.17

SOFIA (dpa) - Bulgariens Ministerpräsident Ognjan Gerdschikow wehrt sich gegen eine künftige Randstellung seines Landes in der Europäischen Union.

«Wir waren nie führend, wollen aber nicht im Hinterhof Europas sein», sagte Gerdschikow am Donnerstag. Zu den von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vorgelegten Szenarien für die Europäische Union sagte er: «Europas Zukunft ist der Föderalismus, weil es sich anderenfalls den großen Volkswirtschaften der USA, China und Indien nicht widersetzen kann.» Der Juraprofessor Gerdschikow leitet seit Januar ein Übergangskabinett in Sofia, das so lange regieren wird, bis nach der Neuwahl am 26. März eine reguläre Regierung steht..