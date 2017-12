Von: Redaktion DER FARANG | 28.12.17

BANGKOK: Das Finanzministerium will im kommenden Jahr mindestens 5,3 Millionen Menschen aus der Armut holen und hofft, dass das Regierungskabinett in der kommenden Woche weitere Wohlfahrtsmaßnahmen beschließt.

Dem Kabinett liegt am 3. Januar ein zweites Paket für Familien mit geringem Einkommen vor. Inhaber von staatlichen Wohlfahrtsausweisen sollen im In- oder Ausland einen Job ausüben, an betrieblichen Ausbildungslehrgängen teilnehmen, als Unternehmer Zugang zu Kapitalquellen haben, eine eigene Unterkunft oder einen Zuschuss zur Anmietung von Häusern erhalten. Das soll für etwa 5,3 Millionen Menschen gelten, deren jährliches Einkommen 30.000 Baht nicht übersteigt oder die unter die Armutsgrenze fallen. Der ständige Sekretär des Finanzministeriums, Somchai Sujjapongse, sagte, diese Politik ziele nicht darauf ab, in der Bevölkerung Stimmen zu gewinnen. Das bleibe den Parteien vorbehalten.