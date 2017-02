Regierung: Vorbereitung für Bulgariens EU-Vorsitz 2018 stockt

Von: Redaktion DER FARANG | 16.02.17

SOFIA (dpa) - Bulgariens Vorbereitung für den EU-Ratsvorsitz im ersten Halbjahr 2018 kommt laut Interimsregierung in Sofia nicht voran. Eine ungenügende Koordination zwischen den Institutionen verzögere die Renovierung des Tagungsgebäudes in der Hauptstadt Sofia. Dabei handele es sich um ungelöste Fragen im Sicherheitsbereich, sagte die für die Organisation des bulgarischen EU-Vorsitzes zuständige Vizeregierungschefin Deniza Slatewa am Mittwoch in Sofia.

Der ursprünglich für das zweite Halbjahr 2018 geplante bulgarische EU-Ratsvorsitz war wegen des Brexit-Votums um sechs Monate vorgezogen worden. Die Prioritäten der bulgarischen EU-Ratspräsidentschaft sollen im März festgelegt werden, sagte Slatewa. Verzögerungen gebe es auch bei der Vorbereitung der Kommunikationsstrategie und des Kulturprogramms des EU-Vorsitzes.

Der frühere Termin für Bulgariens EU-Ratsvorsitz sowie der Rücktritt der regulären bulgarischen Regierung Ende 2016 stellen das Land offensichtlich vor Schwierigkeiten bei den Vorbereitungen. Bulgarien plant unter anderem, das veraltete Konferenzzentrum im Nationalen Kulturpalast in Sofia zu renovieren. Der Umbau hat allerdings noch nicht begonnen. Der Bau einer neuen Schnellstraße vom Flughafen Sofia zum Stadtzentrum kommt zurzeit nur schleppend voran.