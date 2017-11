Written by: Redaktion DER FARANG | 29/11/2017

PEKING (dpa) - China hat den jüngsten nordkoreanischen Raketentest verurteilt.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, äußerte am Mittwoch in Peking vor der Presse «große Sorge und Ablehnung». China fordere Nordkorea eindringlich auf, sich an die UN-Resolutionen zu halten, die dem Land solche Raketenstarts untersagen. Pjöngjang solle nichts tun, was die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel noch verschärfe. Nordkorea hatte in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) seine bisher weitreichendste Rakete getestet. Der neue Waffentest stieß international auf scharfe Kritik..