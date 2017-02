Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.17

BANGKOK: Die Militärregierung glaubt, im Vorjahr bei der Bekämpfung des Menschenhandels Fortschritte erzielt zu haben und hofft eine günstige Bewertung des US-Außenministeriums auf deren Beobachtungsliste für Menschenhandel und Sklaverei.

Nach Angaben von Songsak Saicheua vom thailändischen Außenministerium wurden im letzten Jahr 268 Personen wegen Menschenhandels verurteilt, mehr als in 2015. 36,5 Prozent bekamen eine Haft von über fünf Jahren, gegenüber 29,2 Prozent in 2015. Unter den Verurteilten waren zehn Polizisten, die an zwei Menschenhändlerbanden beteiligt gewesen waren. Gegen 824 Frauen und Männern wurde wegen Menschenhandels ermittelt, ein Jahr zuvor waren es 982 Fälle. Bei 244 Fällen ging es um Sexhandel, bei weiteren 43 um Ausbeutung in der Fischindustrie. Wegen Menschenhandels sowie menschenunwürdiger Behandlung und Misshandlung von Beschäftigten in der Fischindustrie hatte das US-Außenministerium Thailand im Jahr 2014 auf den Status „Tier 3“ herabgestuft, die unterste Kategorie der Beobachtungsliste. Im letzten Jahr stieg Thailand wieder zu „Tier 2“ auf. Das amerikanische Außenministerium gestand dem Königreich Fortschritte bei der Bekämpfung des Menschenhandels zu, Menschenrechtsgruppen warfen der Regierung allerdings vor, noch immer nicht genug getan zu haben. Thailand wird einen Bericht über seine Fortschritte dem US-Außenministerium zuleiten. Der nächste „Trafficking in Persons Report” über 188 Staaten wird im Juni veröffentlicht.