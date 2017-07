Von: Redaktion DER FARANG | 22.07.17

PARIS (dpa) - Wegen Beschwerden von Flugpassagieren und Airlines über lange Wartezeiten bei Sicherheitskontrollen setzt die französische Regierung 100 zusätzliche Polizisten ein. Sie sollten bis Ende August ihre Kollegen an den internationalen Pariser Flughäfen Orly und Charles de Gaulle unterstützen, teilte Innenminister Gérard Collomb am Freitag in Paris mit.

In den vergangenen Wochen mussten Flugreisende laut Medien insbesondere in Orly teilweise 60 oder 90 Minuten vor der Sicherheitsschleuse warten. Gerade im Sommer sind die Flughäfen sehr belastet. Tourismus-Weltmeister Frankreich rechnet nach früheren Angaben im laufenden Jahr mit bis zu 89 Millionen ausländischen Touristen.

Sicherheit ist in dem Land ein Dauerthema, denn eine beispiellose Terrorwelle kostete in den vergangenen Jahren knapp 240 Menschen das Leben. Die Anschläge von Paris und Nizza hatten 2016 das Tourismus-Geschäft deutlich belastet.