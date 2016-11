HUA HIN: Das Königliche Büro für Regenmachen lädt Schüler und alle interessierten Teile der Bevölkerung ein, die „Father of Royal Rain Hall of Honor“ am Flughafen in Hua Hin zu besuchen, um sich über König Bhumibol Adulyadejs Projekt des Regenmachens zu informieren, der nach langer Krankheit am 13. Oktober im Alter von 88 Jahren in Bangkok gestorben war.

Dabei steigen Spezialflugzeuge auf und versprühen eine Kochsalzlösung, die die Feuchtigkeit in der Luft bindet und so die Wolkenbildung fördert.