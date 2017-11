Von: Björn Jahner | 30.11.17

BANGKOK: Erneut wird eine Geschwindigkeitsreduzierung auf den innerstädtischen Straßen Bangkoks in Betracht gezogen.

Grund, dass der bereits mehrmals diskutierte, doch nie realisierte Vorstoß wieder neu aufgerollt wurde, ist das Ergebnis einer Studie der Bloomberg Foundation und der Chulalongkorn-Universität: je höher die Geschwindigkeit, desto mehr Unfälle. Und weiter: Für 76 Prozent aller Unfälle auf thailändischen Straßen ist überhöhte Geschwindigkeit die Ursache.

Die Hauptstadtpolizei zieht daher in Betracht, die Höchstgeschwindigkeit innerhalb des Stadtgebietes von 80 auf 50 km/h zu senken. Zur Diskussion steht auch, Tempo-30-Zonen in Gebieten einzuführen, in denen sich viele Fußgänger aufhalten. Sollten sich die Maßnahmen als erfolgreich erweisen, könnte eine Senkung der Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften landesweit erfolgen. Ziel ist, die Zahl der Verkehrsunfälle bis zum Jahr 2020 um 50 Prozent zu reduzieren.