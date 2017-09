Von: Redaktion DER FARANG | 16.09.17

KHON KAEN: Nach heftigen öffentlichen Protesten über die Pacht eines staatlichen, bewaldeten Geländes will das Red-Bull-Unternehmen das 31 Rai große Areal wieder zurückgeben.

Das Tochterunternehmen des Energy-Drink-Konzerns, KTD Property Development Ltd., hat in einer Stellungnahme unterstrichen, es habe das Gelände von Behörden rechtmäßíg nach allen Gesetzen und Regelungen gepachtet. KTD wollte auf dem Areal Wasser stauen. Die Bevölkerung hätte das Waldstück weiter nutzen können. Wegen der heftigen Kritik an dem Pachtvertrag werde LTD von der Pacht zurücktreten und das Gelände der Öffentlichkeit zurückgeben.

Bürger des Bezirks Ubonrat in der Provinz Khon Kaen hatten die Rechtmäßígkeit des Vertrags angezweifelt. Davon würde nur Red Bull profitieren, nicht aber der Staat, obwohl es sich um öffentliches Gelände handele. Innenminister General Anupong Paochinda, der den Vertrag unterschrieben hatte, machte deutlich, vor der Unterzeichnung habe sich die Öffentlichkeit nicht dagegen ausgesprochen. Inzwischen hat der Minister einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Sollte dieser Unregelmäßígkeiten bei den Vertragsgesprächen und dem Vertrag feststellen, würden die verantwortlichen Beamten bestraft.