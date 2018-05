Von: Redaktion DER FARANG | 22.05.18

PARIS (dpa) - Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen hat die Beteiligung der italienischen Lega an der geplanten neuen Regierung in Rom begrüßt.



«Nach der FPÖ in Österreich die Lega in Italien», schrieb Le Pen am Montagabend auf Twitter. «Unsere Verbündeten kommen an die Macht und eröffnen unglaubliche Perspektiven (...).» Ziel sei dabei die «große Rückkehr der Nationen». Die Chefin der Front National (FN) hatte im Präsidentenwahlkampf 2017 ein europakritisches Programm vertreten und war im Endduell von dem sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron geschlagen worden.

Die rechtspopulistische Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung haben dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella den Universitätsprofessor Giuseppe Conte als Ministerpräsidenten vorgeschlagen.