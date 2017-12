Von: Redaktion DER FARANG | 22.12.17

MANILA (dpa) - Die kommunistischen Rebellen auf den Philippinen haben wie zuvor die Regierung eine Waffenruhe über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel verkündet. Diese soll vom 23. bis 26. Dezember und vom 30. Dezember bis 2. Januar gelten, wie das Zentralkomitee der Partei der Rebellen, CPP, am Freitag mitteilte. Staatspräsident Rodrigo Duterte hatte zuvor am Mittwoch das Militär angewiesen, in der Zeit zwischen dem 24. Dezember und 2. Januar die Offensiven gegen diese und andere Gruppen einzustellen.

Die Waffenruhe soll laut Duterte den Philippinern ermöglichen, Weihnachten stressfrei zu feiern. Die Rebellen kämpfen seit den 1960er Jahren gegen die Regierung des südostasiatischen Inselstaats.

Duterte hatte die Friedensgespräche mit diesen Rebellen im Dezember abgebrochen, weil sie auch während der Verhandlungen Angriffe verübt hatten. Der Präsident erklärte sie anschließend offiziell zu Terroristen, seitdem hatten sich die Feindseligkeiten zwischen beiden Seiten zugespitzt.