Von: Redaktion DER FARANG | 26.04.18

BANGKOK: Die Polizei hat Dienstagnacht in fünf Massage Parlours im Bezirk Huai Khwang nach Drogen gesucht – und keine gefunden.

Für andere mögliche Gesetzesbrüche hatten die Beamten keinen Auftrag. „Wir haben nicht nach Prostitution gecheckt, sondern sind nur unserem Plan nach Drogen gefolgt“, sagte Oberst Kampol Rattanapratheep nach einem Bericht von „Khao Sod“. Die Polizei suchte vergeblich Drogen in den Bordellen „Taragon” an der Pracha Uthit Road, im „Utopia“ an der Watthana Tham Road sowie im „Alaina“, „Emmanuel“ und im „Merci“ an der Ratchadapisek Road. Der Superintendent sagte weiter, die Razzien seien als Präventivmaßnahmen zu sehen. Demnächst würden die Einsätze in Pubs fortgesetzt, in den Bezirken Huai Khwang und Ratchada.