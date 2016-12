Von: Redaktion DER FARANG | 26.12.16

PATTAYA: Bei einer Razzia im bei Thais beliebten Pub Noir nahe der Third Road stellten Sicherheitskräfte acht Packungen Ketamin und zwei Ectasy-Tabletten sicher.

Polizisten und Soldaten stürmten am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in den Entertainment-Betrieb. Sie hatten einen Hinweis erhalten, dass der Pub weit nach der Sperrstunde an seine Gäste Alkohol ausschenken würde – wie am Sonntagmorgen.

In den folgenden zwei Stunden wurden alle 250 Gäste und das Personal auf den Konsum von Drogen untersucht. Laut „Thairath“ fiel der Test bei 30 Menschen positiv aus. Zudem war ein Gast noch keine 20 Jahre alt. Die Drogenkonsumenten müssen mit einer Bestrafung rechnen. Ebenso der 21 Jahre alte Manager, den die Polizei mit auf die Wache nahm. Die Anklage: Der Pub hatte nach der Sperrstunde geöffnet und schenkt Alkohol an Minderjährige aus.