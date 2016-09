Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 17.09.16

BANGKOK: Bei einem Großeinsatz von hundert Polizisten und Soldaten am Freitagmorgen an der Sukhumvit Road Soi 3 wurden 14 Personen, Thais und Ausländer, positiv für Drogen getestet und 62 Shisha-Pfeifen konfisziert.

Die Razzia richtete sich gegen Bars und Restaurants in einem sechsstöckigen Entertainment-Komplex an der Soi Nana Nua, der vorwiegend von Afrikaner aufgesucht wird. Im dritten und vierten Geschoss befindet sich ein äthiopisches Restaurant, in der dritten Etage ein Pub und im fünften Geschoss eine Bar mit Restaurant. 15 ausländische Gäste, darunter waren ein Amerikaner und ein Pole, konnten keine Einreisedokumente vorweisen, berichtet die „Bangkok Post“. 65 Gäste des Pubs wurden mit auf die Lumpiniwache genommen. Nach Angaben von Generalmajor Thanongsak Thangthong, Leiter der Drogenpolizei Division 1, hatten die Lokale ständig weit nach der Sperrstunde geöffnet, teils bis zum Mittag.