Von: Björn Jahner | 07.12.17

Alles andere als glücklich sind die Strandbudenbetreiber über das Rauchverbot am Dongtan Beach. Sie befürchten große Umsatzeinbußen. Foto: PR Pattaya

PATTAYA: Das über den Dongtan Beach verhängte Rauchverbot wird von den Touristen nicht angenommen. Sie ignorieren das Verbot, das seit dem 4. Dezember an dem beliebten Strand in Jomtien gilt.

Zwar wurden an zwei öffentlichen Toiletten Raucherbereiche eingerichtet, doch die Urlauber weigern sich, diese zu nutzen. Liegestuhl- und Sonnenschirmvermieter berichten, dass die Badegäste weiterhin ungeniert im Liegestuhl qualmen und bei Hinweisen auf das Rauchverbot verärgert reagieren. Einige kündigten sogar an, nie wieder den Dongtan Beach aufsuchen zu wollen, wenn sie dort nicht rauchen dürften. Schließlich haben sie für Liegestuhl und Sonnenschirm eine Gebühr beglichen.



Bei Verstößen gegen das Rauchverbot ist eine Höchststrafe von 100.000 Baht oder ein Jahr Gefängnis möglich. Das Marine and Coastal Resources Department plant das Rauchverbot an 20 Stränden des Landes. Das Verbot soll später für alle Strände des Landes gelten, in Betracht gezogen wird auch ein Rauchverbot auf Ausflugsbooten und Fähren.