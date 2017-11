Von: Björn Jahner | 28.11.17

PATTAYA: Das am 1. November über 20 Strände des Landes verhängte Rauchverbot tritt in Pattaya erst am 1. Februar 2018 in Kraft.

Die Regierung habe sich zu einem Aufschub entschieden, um Urlauber und Einheimische besser über den Sinn des Verbotes sowie die Kosten der Reinigung des Sandes von achtlos entsorgten Zigarettenkippen zu informieren. Ein weiterer Grund ist, dass Pattayas Behörden auf eine frühere Umsetzung des Verbotes nicht vorbereitet waren. So wurden zum 1. November keine Verbotsschilder an den Stränden installiert – geschweige denn die angekündigten Raucherzonen – und die Badegäste rauchten weiter ihre Zigaretten wie gewohnt.