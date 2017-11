Von: Björn Jahner | 25.11.17

PHUKET: Das Rauchverbot am Patong Beach gilt nicht nur für herkömmliche, sondern auch E-Zigaretten, informierte der Leiter des Lokalbüros des Department of Marine and Coastal Resources (DMCR) in Phuket, Watcharin Thintalang.

Bei Verstößen drohen eine Strafe in Höhe von 100.000 Baht oder ein Jahr Haft. „Verdampfen (einer E-Zigarette, Anm. d. Red.) ist in Thailand verboten, aber wie andere Raucher auch, können Personen ihre E-Zigarette in den ausgewiesenen Raucherzonen benutzen (ohne gegen das Strandrauchverbot zu verstoßen, Anm. d. Red.)“, so Watcharin. Die Aussage sorgte bei Urlaubern und Residenten für doppelte Verwunderung. Zum einen, ist das Verdampfen einer E-Zigarette in Thailand ohnehin verboten, wie Watcharin selbst sagt, zum anderen, da das Strandrauchverbot ursprünglich damit begründet wurde, dass Zigarettenstummel die Strände verschmutzen würden.