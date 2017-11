Von: Redaktion DER FARANG | 09.11.17

PATTAYA: Die Stadtverwaltung will offenbar für den Dongtan-Strand ein Rauchverbot erlassen.

„Sophon Cable TV“ beruft sich auf einen Beamten der Stadtverwaltung. Wutthiphon Charoenphon sagte, die Stadtverwaltung habe sich nach Absprache mit dem Department of Marine and Coastal Resources für die Kampagne „Kein Rauchen am Strand Dongtan“ entschieden. Allerdings sollen für Raucher auf dem Strandabschnitt Kabinen aufgestellt werden. Die Verwaltung will die Verleiher von Liegestühlen und Touristen rechtzeitig auf das Rauchverbot und die Strafen hinweisen. Es droht eine Haft bis zu einem Jahr und/oder ein Bußgeld bis zu 100.000 Baht.