Von: Redaktion DER FARANG | 08.11.17

PHUKET: Die Verwaltung Patongs hat am Dienstag für 20 Strandabschnitte ein Rauchverbot erlassen.

Damit kommt die kommunale Verwaltung der Anweisung des Marine and Coastal Resources Department (MCRD) nach, das ab 1. Februar das Rauchen an 24 Stränden landesweit verbieten will. In Patong weisen Schilder auf das Rauchverbot hin, zudem sollen Raucher ihre Zigarettenstummel nicht im Sand entsorgen. Wer gegen diese Anordnung verstößt, muss mit einer Haft bis zu einem Jahr und/oder einem Bußgeld bis zu 100.000 Baht rechnen.

Patongs Bürgermeister Chalermluck Kebsab sagte, das Verbot solle Nichtraucher schützen und die Entsorgung von Zigarettenstummel am Strand beenden. Die meisten thailändischen und ausländischen Touristen hätten am ersten Tag des Verbots kooperiert und ihre Zigaretten nur auf den Strandabschnitten angezündet, in denen das Rauchen weiterhin erlaubt sei. Die Verwaltung will Handzettel im mehreren Sprachen drucken lassen und so in Hotels über das Rauchverbot informieren.