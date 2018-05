Von: Redaktion DER FARANG | 23.05.18

BANGKOK: Etwa 17,3 Millionen Thais sind in ihrem eigenen Haus Opfer von Passivrauchen. Wenn sie täglich 30 Minuten den Rauch einatmen, bestehe ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme und Schlaganfälle, weiß Dr. Prakit Vathesatogkit, Leiter der „Action on Smoking and Health Foundation“.

Das Risiko, an einer koronaren Herzkrankheit zu erkranken, steige um 30 Prozent, und das Schlaganfallrisiko würde sich verdoppeln, sagte Prakit unter Berufung auf einen Bericht des nationalen Statistikamtes aus dem Jahr 2017. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass Thailand durch das Rauchen wirtschaftliche Verluste in Höhe von 75 Milliarden Baht pro Jahr erleidet. Prakit forderte die Behörden auf, das Gesetz zur Kontrolle von Tabakerzeugnissen aus dem Jahr 2017 strikt durchzusetzen, um das Rauchen in verbotenen Zonen zum Schutz von Nichtrauchern zu unterbinden.

In einer Medienkonferenz in Bangkok vor dem Weltnichtrauchertag am 31. Mai zitierte Prakit einen WHO-Bericht, wonach 2.615 Thais jährlich an koronarer Herzkrankheit oder durch Rauchen ausgelösten Schlaganfällen starben, wobei die Opfer bereits zwischen 21 und 25 Jahre alt waren. Diese Menschen gehörten zu 6.500 Thais, die jedes Jahr an den Folgen von Krankheiten sterben, die durch Rauchen ausgelöst wurden. „Viele Menschen atmen Zigarettenrauch von nahestehenden Personen im Büro und vor allem zu Hause ein. Obwohl das Rauchen nicht illegal ist, sollten die Raucher sich der Schäden bewusst sein, die anderen zugefügt werden und versuchen aufzuhören“, warnt Prakit.