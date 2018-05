DENVER (dpa) - Passagiere eines Delta-Airlines-Fluges in den USA haben die Maschine kurz nach der Landung am Flughafen von Denver über die Notausgänge über den Flügeln und Rutschen verlassen müssen.

In der Kabine habe sich während der Fahrt zum Gate Rauch entwickelt, berichteten örtliche Medien am Dienstag (Ortszeit). «Die Sicherheit von Delta-Kunden und Crew ist unsere höchste Priorität», wurde Delta-Sprecher Michael Thomas von der «Denver Post» zitiert. Den Berichten zufolge wurde ein Mensch in ein Krankenhaus gebracht, weitere Menschen seien nur leicht verletzt worden. Der Delta-Flug 1854 war am Dienstagabend mit 146 Passagieren und 7 Crew-Mitgliedern an Bord auf dem Weg von Detroit nach Denver. Die örtliche Feuerwehr sei zu Hilfe gerufen worden, gebrannt habe es aber nicht..