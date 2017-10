Von: Redaktion DER FARANG | 27.10.17

PATTAYA: Nur fünf Stunden brauchte die Polizei, um einen Ladyboy nach einem Straßenraub zu verhaften.

Ein Tourist aus Südkorea war nachts an der Soi 6/1 von dem Ladyboy angemacht worden. Erst war dieser freundlich, doch als der 47-jährige Ausländer eindeutige Angebote ablehnte, weil er sich eine ruhige Nacht wünschte, bedrängte der Ladyboy den Urlauber und stahl ihm Dokumente, Kreditkarte und 50.000 Baht in thailändischer und südkoreanischer Währung. Der Tourist suchte unverzüglich die Polizeistation auf und berichtete von dem Raubüberfall. Die Beamten zeigten dem Koreaner Fotos von mutmaßlichen Tätern, und der Ausländer erkannte den Ladyboy, berichtet „Sanook“ weiter. Kurz darauf wurde der 22 Jahre alte Wiederholungstäter namens „Sonja“ in seinem Apartment an der 3rd Road mit der Beute festgenommen.