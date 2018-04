LIENZ (dpa) - Der österreichische Radprofi Marco Haller hat sich bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt.



Der 27-Jährige erlitt bei dem Unfall am Mittwoch einen doppelten Bruch der linken Kniescheibe sowie eine Fraktur im linken Oberschenkelknochen. Wie sein Team Katusha Alpecin am Donnerstag mitteilte, sei Haller im Training mit Teamkollege Bernhard Eisel unterwegs gewesen, als er mit hoher Geschwindigkeit gegen einen plötzlich in eine Kreuzung fahrenden Wagen prallte.

«Es war mein zweiter Tag auf dem Rad, nachdem ich mich von einem Infekt erholt hatte», wird Haller in der Mitteilung zitiert. «Bernie konnte noch ausweichen, aber ich hab es nicht mehr geschafft und bin mit vollem Tempo in die Fahrertür gekracht. Das Rad ist komplett zerstört - und mein Knie ebenso.» Haller, der bei der Tour de France einer der wichtigen Tempomacher für den deutschen Sprinter Marcel Kittel sein sollte, wird mehrere Monate ausfallen.