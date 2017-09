Von: Redaktion DER FARANG | 26.09.17

KRABI: Die Leitung des Nationalparks Hat Noppharat Thara – Mu Ko Phi Phi warnt Touristen, und besonders Schwimmer, vor Quallen an den Stränden der Koh Phi Phi.

Die aufgewühlte See und Unwetter hätten die Nesseltiere in großer Zahl in niedrige Gewässer getrieben. Laut dem Leiter des Nationalparks, Worapot Lomlin, wurden vor allem vor dem Strand Ao Ling, bekannt als Affenstrand, Quallen mit roten Tentakeln gesehen. In diesem Jahr habe es mehr Nesseltiere gegeben, sie würden aber in etwa einer Woche verschwunden sein. Normalerweise würden die Quallen im Nationalpark Than Bok Khorani sowie vor den Stränden Maya Bay, Poda und Talay Waek auftreten.

Wer mit einer Qualle in Kontakt gerate, sollte die Wunde umgehend mit Essig auswaschen. Allergische Menschen sollten hingegen ein Krankenhaus zur Behandlung aufsuchen. Nach Angaben des Park-Chefs gibt es auf allen Inseln Erste-Hilfe-Teams.