KRABI: In Krabi haben lokale Fischer Quallen als attraktives Zusatz­einkommen entdeckt. Bereits über 100 Fischer im Unterbezirk Nhongtalay fangen die Medusen, um sie als außergewöhnliche maritime Zutat an Restaurants in der Region zu verkaufen.

Für die „Lodchong“ genannten Quallen erhalten sie von den Restaurantbesitzern pro Stück bis zu sieben Baht. Pro Tag können sie mit den glitschigen Nesseltieren zwischen 2.000 und 3.000 Baht verdienen.



Gemeinderatmitglied Udon Bootlhee folgend, treten die Quallenvorkommen in den Gewässern von sechs Andaman-Provinzen in der Regel drei Monate pro Jahr auf, normalerweise zwischen März und Mai, doch in diesem Jahr sind die Medusen bereits früher als sonst zurückgekehrt.



Bisher haben die Quallen der Lokalbevölkerung bereits Einnahmen in Höhe von über einer Million Baht beschert. Sie werden auch auf dem Mahachai-Markt in der Provinz Samut Sakhon verkauft und für den Export nach China, Japan und Südkorea aufbereitet, wo sie eine gefragte Delikatesse darstellen.