Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.17

SUKHOTHAI: Eine Python hat am Montagabend einen 55 Jahre alten Mann getötet.

Dieser hatte die drei Meter lange Schlange in der Wildnis gefangen, mit nach Hause genommen und drei Tage in einem Gefäß untergebracht. Als er das Gefäß öffnete, ließ er sich offenbar auf einen Kampf mit der starken Schlange ein. Die Python schlängelte sich um den Nacken des Mannes und biss ihn mehrfach. Seine 63 Jahre alte Schwester versuchte vergeblich, ihren Bruder zu befreien und stieß mit einem Messer auf die Python. Doch die Schlange ließ nicht locker. Erst als weitere Familienmitglieder und Nachbarn auf die Hilferufe der Schwester erschienen, konnte der Mann befreit werden. Er war bereits tot, schreibt „Sanook“. Der Thai hatte mehrere Bisswunden an Arm und Händen. Nachbarn wollten die Python in der Wildnis aussetzen.