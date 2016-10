Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.16

MOSKAU (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin reist am 10. Oktober zu Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach Istanbul. Zudem wolle Russlands Staatschef am Weltenergiekongress (9. bis 13. Oktober) in der Stadt am Bosporus teilnehmen, sagte Putins Berater Juri Uschakow am Dienstag nach Angaben der Agentur Interfax. Medien zufolge könnte ein Regierungsabkommen über das Projekt Turkish Stream einer Gaspipeline durch das Schwarze Meer besiegelt werden.

Nachdem die Türkei im November 2015 im Grenzgebiet zu Syrien einen russischen Jet abgeschossen hatte, hatte Russland die Beziehungen zur Türkei für Monate auf Eis gelegt. Erst im Juni näherten sich beide Seiten wieder an, im August folgte ein Treffen Putins und Erdogans in St. Petersburg. Beim jüngsten G20-Gipfel in China sprachen beide über eine vollständige Wiederaufnahme der bilateralen Beziehungen.