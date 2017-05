Von: Redaktion DER FARANG | 16.05.17

PEKING (dpa) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die nordkoreanischen Atom- und Raketentests für unannehmbar erklärt. Das Problem werde aber nicht gelöst, indem man der Führung in Pjöngjang Angst mache. Das sagte Putin am Montag in Peking zum Abschluss des internationalen Treffens zur «Neuen Seidenstraße». «Ich will bekräftigen, dass wir kategorisch gegen eine Erweiterung des Clubs der Atommächte sind, auch auf der koreanischen Halbinsel», sagte Putin der russischen Agentur Interfax zufolge. Es sei aber nötig, zum Dialog mit Nordkorea zurückzukehren.

Das isolierte kommunistische Land hatte am Sonntag trotz UN-Sanktionen und militärischer Drohungen der USA eine ballistische Rakete gezündet, die potenziell Atomsprengköpfe tragen kann. Die Rakete stürzte zwischen Japan und Russland ins Japanische Meer.